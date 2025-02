Molti nomi eccellenti nella lista dei contatti, non compare quello del presidente statunitense Donald Trump

Il procuratore generale degli Stati Uniti Pam Bondi ha reso nota la prima parte dei documenti governativi relativi al ricco finanziere Jeffrey Epstein, ma i file pubblicati sul sito web del Dipartimento di Giustizia sono in gran parte di dominio pubblico da anni, e non includono particolari nuove notizie bomba sul caso. Il piccolo gruppo di documenti pubblicato comprende una copia dei registri di volo dell’aereo privato di Epstein e una fotocopia di una rubrica presumibilmente compilata da Epstein e dalla sua confidente di lunga data Ghislaine Maxwell. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato di aver reso pubblici i documenti per dimostrare il suo impegno alla trasparenza.

In lista contatti Epstein i nomi di Jagger e Michael Jackson

Tra i nomi famosi nell’elenco dei contatti del finanziere Jeffrey Epstein, pubblicato giovedì dal Dipartimento di Giustizia americano, ci sono Mick Jagger e Michael Jackson, oltre all’attore Alec Baldwin, Ethel Kennedy, madre di Robert F. Kennedy Jr., l’ex governatore di New York Andrew Cuomo, la top model Naomi Campbell e la rocker Courtney Love. Lo si legge sul New York Post. Nell’elenco anche i nomi di Ivana Trump, Ivanka Trump, mentre non compare quello del presidente statunitense Donald Trump.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata