Centinaia di persone hanno preso parte a una manifestazione a Amman, in Giordania, per esprimere il loro rifiuto a qualsiasi spostamento dei palestinesi dalla Striscia di Gaza e dalla Cisgiordania. La protesta nel centro della capitale giordana è stata organizzata dal Partito della Fratellanza Musulmana e da diversi partiti di opposizione.

All’inizio di questo mese il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che i palestinesi sfollati a Gaza vengano reinsediati in modo permanente al di fuori del territorio devastato dalla guerra e ha proposto che gli Stati Uniti si assumano la “proprietà” della riqualificazione dell’area nella “Riviera del Medio Oriente”. I palestinesi hanno chiarito che non vogliono lasciare Gaza, una parte della loro patria che rimane, insieme a sacche della Cisgiordania, dopo le guerre in Medio Oriente del 1948 e del 1967.

