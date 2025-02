Idf: "Abbiamo sottovalutato il nemico". Egitto annuncia che sono iniziati i negoziati sulla prossima fase del cessate il fuoco

Hamas si è detto pronto a cedere il potere politico e la governance amministrativa della Striscia di Gaza a “un governo di unità palestinese”. Un’indagine dell’esercito israeliano ha stabilito che gli islamisti palestinesi sono stati in grado di portare a termine l’attacco del 7 ottobre 2023 perché le Idf hanno valutato male le intenzioni di Hamas e ne hanno sottovalutato le capacità.

Iniziati al Cairo negoziati su seconda fase tregua Gaza

L’Egitto ha annunciato che al Cairo sono iniziati i negoziati sulla prossima fase del cessate il fuoco a Gaza. Funzionari di Israele, Qatar e Stati Uniti hanno iniziato oggi “intense discussioni” sulla seconda fase del cessate il fuoco, ha fatto sapere l’Egitto, aggiungendo che “i mediatori stanno anche discutendo i modi per migliorare la fornitura di aiuti umanitari alla Striscia di Gaza, come parte degli sforzi per alleviare le sofferenze della popolazione e sostenere la stabilità nella regione”. L’avvio dei colloqui contribuisce a scongiurare il collasso del cessate il fuoco, la cui prima fase scadrà sabato. In base all’accordo, il cessate il fuoco dovrebbe rimanere in vigore mentre si svolgono i negoziati per la seconda fase.

