Gene Hackman, sua moglie Betsy Arakawa e uno dei loro cani erano apparentemente morti da tempo prima che un custode, addetto alla manutenzione del comprensorio Santa Fe Summit, scoprisse i loro corpi nella casa della coppia a Santa Fe, nello Stato americano del New Mexico. Lo hanno reso noto gli investigatori che stanno indagando sulla scomparsa del celebre attore americano e della moglie.

Nella chiamata al 911, il custode ha detto di non essere riuscito a entrare quando l’operatore ha chiesto se le persone in casa respirassero. “Non ne ho idea”, ha detto il custode. “Non sono dentro la casa. È chiusa. È bloccata. Non posso entrare. Ma vedo dalla finestra che è sdraiata sul pavimento”, ha aggiunto riferendosi alla donna

