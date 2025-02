Volodymyr Zelensky sarà venerdì 28 febbraio a Washington per la firma dell’accordo sui minerali e le terre rare. Lo ha confermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando all’inizio della riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Il presidente ha ripetuto che gli Stati Uniti avrebbero speso “350 miliardi” di dollari per la guerra in Ucraina, rispetto ai “100 miliardi” dell’Europa. “Riavremo i nostri soldi indietro”, ha aggiunto il leader di Washington.

