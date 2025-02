Il presidente americano prima della riunione di gabinetto: "Se scontenti di Musk fuori da qui"

Il presidente americano, Donald Trump, dichiara che presto presenterà la sua decisione in merito ai dazi nei confronti dell’Unione Europea. Il leader della Casa Bianca ha affermato che è stata “presa una decisione” che “annunceremo molto presto”. Ha aggiunto che “in termini generali” i dazi saranno del 25% “sulle auto e su tutte le altre cose”. Parlando con i giornalisti, prima della riunione di gabinetto alla Casa Bianca, ha aggiunto: “Amo i Paesi Europei, ma l’Unione europea è stata creata per fregare gli Stati Uniti“.

President Trump Hosts First Cabinet Meeting, Feb. 26, 2025 https://t.co/E84fapwMhB — The White House (@WhiteHouse) February 26, 2025

Trump: “Se scontenti di Musk fuori da qui”

Alla riunione di gabinetto ha partecipato anche, pur non essendone membro, Elon Musk, il miliardario ceo di Tesla a capo del Dipartimento per l’Efficienza Governativa (Doge). In un siparietto con i giornalisti, un cronista ha chiesto a Musk se i membri del gabinetto fossero contenti del suo lavoro. A quel punto è intervenuto Donald Trump, che ha chiesto: “C’è qualcuno che è scontento di Elon? Se è così li cacciamo da qui“. A quel punto, i presenti si sono lanciati in un applauso per Musk.

Musk: “Agire su deficit altrimenti Paese va in bancarotta”

Nella riunione, invece, Musk ha detto che gli Stati Uniti devono agire sul deficit o andranno in “bancarotta”. Il capo del Doge ha sottolineato il deficit di 2mila miliardi di dollari degli Usa. “L’obiettivo del Doge è affrontare il deficit”, ha detto il miliardario.

Trump: “Invasione Taiwan da Pechino? Non commento”

Trump ha poi risposto a un giornalista che chiedeva se la politica della sua Amministrazione preveda un impegno per impedire che Pechino invada Taiwan. “Non commento mai su questo, non voglio mettermi in questa posizione”, ha detto. “Il rapporto che avremo con la Cina sarà molto buono”, ha aggiunto il presidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata