Il presidente americano parla con i cronisti nello Studio Ovale della Casa Bianca

“Ho sentito che Zelensky viene venerdì, certamente è okay per me, se lui vuole venire”. Così Donald Trump, parlando coi i cronisti nello Studio Ovale della Casa Bianca, durante la firma di un ordine esecutivo. “Gli dirò, rivogliamo indietro i soldi”, ha aggiunto il presidente.

Trump, Putin vuole risolvere questione e tornare a vivere

“Ho parlato con il presidente Putin, credo che voglia risolvere la questione e tornare a vivere”. Così Donald Trump, parlando con i cronisti alla Casa Bianca. “Senza gli Stati Uniti, i loro soldi e il loro equipaggiamento militare, questa guerra sarebbe finita in un lasso di tempo molto breve”, ha aggiunto il presidente.

Trump: “AP terribile, appartengono alla sinistra radicale”

“Saremo noi a decidere”. Così Donald Trump ha commentato la decisione della Casa Bianca di esautorare la Whca, l’associazione dei corrispondenti, e decidere attraverso il proprio ufficio stampa la composizione dei pool giornalistici che seguono il presidente. “AP è stata terribile, penso che siano di sinistra radicale”, ha detto ancora il presidente, riguardo al braccio di ferro con l’agenzia di stampa sulla denominazione del Golfo del Messico, rinominato da Trump Golfo d’America per la patte che bagna gli Stati Uniti. “Lo sto solo ammirando mentre lo guardo. Mi vengono le lacrime agli occhi”, ha detto il presidente in riferimento ad una mappa del ribattezzato Golfo d’America che si trovava alle sue spalle nello Studio Ovale.

Trump sulle mail di Musk, se non rispondi sei licenziato

“Se non rispondi, immagino che verrai licenziato”. Così Donald Trump sulle mail inviate dal Doge di Elon Musk ai dipendenti del governo federale, nelle quali veniva chiesto di elencare cinque attività svolte la scorsa settimana, pena il licenziamento. La vicenda sta suscitando molta confusione all’interno dei vari dipartimenti e agenzie, con conferme e smentite che si succedono da domenica sera.

Trump firma ordine esecutivo per trasparenza prezzi Sanità

Donald Trump ha firmato nello Studio Ovale della Casa Bianca un ordine esecutivo per ripristinare e rafforzare i requisiti di trasparenza dei prezzi nel settore sanitario. “Non ti è nemmeno permesso di parlarne quando vai in ospedale o vedi un medico e questo ti consente di parlarne”, ha detto il presidente ai cronisti. Trump ha anche firmato un ordine sulle forniture di rame e rame estero nel mercato americano, incaricando il segretario al Commercio Lutnick di esaminare la possibilità di imporre tariffe o barriere commerciali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata