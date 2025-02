Wsj: "Hamas si prepara alla ripresa della guerra"

I corpi dei quattro ostaggi israeliani uccisi durante la prigionia saranno verosimilmente consegnati già stasera, al valico di frontiera di Kerem Shalom. Lo riporta Haaretz, citando fonti israeliane. Allo stesso tempo, secondo l’accordo raggiunto ieri, i detenuti palestinesi che avrebbero dovuto essere rilasciati da Israele nel fine settimana saranno liberati completando così la prima fase dell’accordo di cessate il fuoco. Sempre secondo Haaretz, le famiglie dei quattro israeliani uccisi durante la prigionia sono state avvisate.

Hamas si prepara a ripresa guerra con Israele

Hamas sta riorganizzando le sue forze militari in vista di un ritorno ai combattimenti con Israele a Gaza, mentre i mediatori sono al lavoro per prolungare l’accordo per il cessate il fuoco, la cui prima fase scade questo fine settimana. Lo riporta, citando funzionari arabi, il Wall Street Journal, spiegando che l’ala armata dell’organizzazione ha nominato dei nuovi comandanti e ha iniziato a pianificare dove schierare i miliziani in caso di ritorno alla guerra.

