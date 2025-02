Raffigurato un chierichetto davanti a un confessionale con un braccio che sporge e una mano tesa che lo attira dentro

La Chiesa cattolica tedesca ha duramente criticato un carro allegorico realizzato per il Carnevale di Colonia che ha collegato Gesù allo scandalo degli abusi nelle diocesi tedesche. Il carro mostra un chierichetto davanti a un confessionale con un braccio che sporge e una mano tesa che lo attira dentro. Sul lato del confessionale, delle lettere in grassetto recitano ‘Gesù ti ama’.

Chiesa cattolica tedesca: “Oltrepassato un limite che non può essere giustificato”

L’arcidiocesi di Colonia ha condannato il carro come “di cattivo gusto“. “L’iscrizione sul confessionale – ‘Gesù ti ama’ – associa direttamente Gesù, il figlio di Dio, all’abuso”, ha scritto l’arcidiocesi in una lettera pubblicata martedì sul suo sito web. “Si suggerisce che Gesù stesso sia seduto nel confessionale e voglia trascinare dentro il chierichetto con un gesto della mano; come minimo, Gesù viene strumentalizzato qui”, si legge nella lettera. I carri per l’annuale sfilata a Colonia sono famosi per prendere in giro i potenti e fare riferimento in modo beffardo alle controversie. Ma la reazione della chiesa ha suggerito che il comitato del carnevale della città questa volta ha esagerato. “Se si suppone che il figlio di Dio sia in parte responsabile dei terribili atti di abuso che si sono verificati anche e soprattutto nella Chiesa cattolica, si è oltrepassato un limite che non può essere giustificato per nessuna ragione al mondo”, si legge ancora nella nota dell’arcidiocesi. Anche diversi membri del partito cristiano democratico della Cdu, tra cui un ex sindaco di Colonia, hanno espresso rabbia per il carro. In una lettera hanno affermato che l’immagine, “che non può essere superata in termini di imbarazzo e mancanza di gusto, non dovrebbe sminuire la sfilata del lunedì grasso di Colonia e il carnevale nel suo complesso”.

Almeno 3.677 persone sono state abusate dal clero in Germania tra il 1946 e il 2014

Nel 2018, un rapporto commissionato dalla chiesa ha concluso che almeno 3.677 persone sono state abusate dal clero in Germania tra il 1946 e il 2014. Più della metà delle vittime aveva 13 anni o meno e quasi un terzo prestava servizio come chierichetti. Il capo del comitato del carnevale di Colonia, Christoph Kuckelkorn, ha respinto qualsiasi critica al carro contestato. “Non è la rappresentazione dell’abuso a essere di cattivo gusto e imbarazzante, ma piuttosto l’abuso stesso e il modo in cui viene gestito”, ha detto Kuckelkorn alla dpa, aggiungendo che il carnevale è satira e deve far riflettere le persone.

