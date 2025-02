A Berlino i colloqui tra i due leader in vista del passaggio di consegne

Il leader della Cdu, Friedrich Merz, è arrivato alla sede della cancelleria per colloqui con Olaf Scholz. Merz, riporta Bild. È probabile che la discussione si concentrerà sulla progettazione della fase di transizione tra le elezioni federali di domenica e la formazione del nuovo governo. Il colloquio, riporta ancora Bild, avrebbe riguardato il passaggio di consegne da Scholz a Merz. Il leader dei conservatori vuole anche valutare in che modo sarà coinvolto nelle attività ufficiali di Scholz nelle prossime settimane. Si parlerà anche di ciò che Scholz affronterà nei prossimi incontri dell’Ue e di quale direzione intende seguire nei confronti dell’Ucraina e della politica statunitense. Merz ha affermato che il suo nuovo governo dovrebbe essere insediato entro Pasqua. L’unico partner della coalizione è la Spd. Scholz ha escluso la possibilità di entrare a far parte di un nuovo governo.

Merz: “Possibile buon accordo di coalizione con Spd entro Pasqua”

Il leader della Cdu e cancelliere in pectore, Friedrich Merz, ha affermato di ritenere che presto sarà possibile negoziare un “buon” accordo di coalizione con la Spd e di avere “in un tempo ragionevole” un nuovo governo, verosimilmente “entro Pasqua”. Dopo un incontro con il cancelliere Olaf Scholz, tra gli altri, Merz ha spiegato di non poter “Wdire nulla sul contenuto dei colloqui odierni” perché è ancora troppo presto. Merz e il primo ministro bavarese Markus Soeder, leader della Csu, guidano i negoziati per quanto riguarda l’Unione. L’obiettivo è quello di avviare “rapidamente” discussioni approfondite e di concentrarsi principalmente sui temi della politica estera e di sicurezza, della migrazione e dell’economia

AfD, Krah e Helferich ammessi nel gruppo parlamentare: avevano espresso apprezzamenti per il nazismo

Nella seduta costitutiva del nuovo gruppo parlamentare dell’AfD, tutti i 152 membri del Bundestag eletti domenica sono stati ammessi al gruppo parlamentare, tra cui l’estremista di destra Matthias Helferich e l’ex candidato di punta in Europa, Maximilian Krah. Entrambi sono noti per banalizzare le loro affermazioni sul nazismo. In una dichiarazione scritta, il gruppo regionale Renania Settentrionale-Vestfalia del gruppo parlamentare AfD ha messo in guardia dalle conseguenze dell’ammissione di Helferich nel gruppo parlamentare. Weidel e Chrupalla avevano “ricevuto tutte le informazioni e gli avvertimenti”, afferma il testo citato da Die Zeit. Dopo la registrazione, “Weidel e Chrupalla sarebbero stati ritenuti responsabili di tutte le possibili conseguenze e scandali”.

Lunedì sera nel gruppo regionale si sono svolte accese discussioni sulla possibilità di ammettere Helferich nel gruppo parlamentare. Helferich era già stato eletto al Bundestag come candidato dell’AfD nel 2021, ma ha rinunciato all’appartenenza al gruppo parlamentare dopo dichiarazioni controverse con riferimenti nazisti e da allora siede nel Bundestag come indipendente. In una chat su Facebook del 2017, Helferich si è descritto come “il volto amichevole della Germania nazista”. Krah in passato è stato membro dell’AfD al Parlamento europeo, ma è stato espulso dal gruppo dell’ultradestra tedesca dopo una serie di scandali e dichiarazioni controverse. Tra le altre cose, Krah è stato accusato di aver accettato denaro dalla Russia, cosa che ha negato. Poche settimane prima delle elezioni europee, Krah suscitò ulteriore indignazione con dichiarazioni nelle quali banalizzava il ruolo delle SS

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata