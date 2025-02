Bilaterale a Washington tra il presidente francese e il leader americano

Visita del presidente francese Emmanuel Macron a Washington. Il leader dell’Eliseo si è unito al suo omologo americano, Donald Trump, alla Casa Bianca, per una videoconferenza con i leader del G7. La videocall, ha detto Macron ai giornalisti dopo il vertice virtuale, è stata “perfetta“. L’accoglienza di Trump “è stata molto buona, molto amichevole, come sempre. Abbiamo fatto la videoconferenza del G7 nello Studio Ovale e poi abbiamo avuto una prima discussione“, ha affermato.

Dopo la videoconferenza, vertice bilaterale, sempre alla Casa Bianca, i due leader. Tra i temi, quello della guerra in Ucraina. Prima dell’incontro, il presidente francese ha scritto su X: “Da tre anni l’Ucraina combatte con coraggio contro un aggressore, la Russia. Per la sua sovranità e libertà. Il nostro sostegno all’Ucraina rimarrà incrollabile. Sono a Washington per ribadirlo e andare avanti con il presidente Trump e i nostri alleati”.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 24, 2025