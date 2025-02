“L’attuale capo del regime di Kiev sta diventando una figura tossica per le Forze armate ucraine, perché impartisce ordini assurdi dettati non da considerazioni militari, ma da considerazioni politiche, e non è chiaro su cosa si basino. Questo porta a perdite ingiustificatamente grandi, per non dire molto grandi o catastrofiche per l’esercito ucraino. Sta diventando tossico per la società nel suo complesso, e questo è anche indicato dal voto di oggi”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista alla tv di stato, in merito al presidente ucraino Zelensky.

