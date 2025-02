La Cancelliera dello Scacchiere britannica incontrerà i ministri delle Finanze europei a margine del G20

Il Regno Unito parteciperà a colloqui con i leader dell’Unione Europea per discutere la creazione di meccanismi di finanziamento della difesa a livello europeo. Lo riporta il Financial Times, spiegando che Rachel Reeves, Cancelliere dello Scacchiere, incontrerà altri ministri delle Finanze europei a margine del G20 in programma dal 26 al 27 febbraio a Città del Capo. Tra le ipotesi c’è quella dell’istituzione di un fondo comune.

