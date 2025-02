Summit del G7 dedicato all’Ucraina, in occasione del terzo anniversario della guerra. La riunione è stata condotta da Kiev dal premier canadese Justin Trudeau, che aveva accanto a sé il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio Ue Antonio Costa. In collegamento da Washington i presidenti di Usa Donald Trump e Francia Emmanuel Macron, che poi si confrontano in un faccia a faccia nello Studio Ovale. Da remoto anche il primo ministro giapponese Shigeru Ishiba, la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Tutti hanno espresso il loro obiettivo di vedere la guerra finire” e “io ho sottolineato l’importanza del vitale ‘Accordo sui minerali critici e sulle terre rare’ tra Stati Uniti e Ucraina, che speriamo venga firmato molto presto!”, ha scritto poi Trump sul social Truth.

