Il presidente Zelensky ha accolto a Kiev, tra gli altri, la presidente della Commissione Ue Von Der Leyen e il premier canadese Trudeau

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto una dozzina di leader mondiali, a Kiev per celebrare il terzo anniversario dell’invasione russa in Ucraina. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il primo ministro canadese Justin Trudeau erano tra i visitatori accolti alla stazione ferroviaria dal ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha e dal capo dello staff del presidente Andrii Yermak.

Von der Leyen ha scritto sui social media che c’è in gioco il destino dell’Europa. La missione è di particolare significato specialmente dopo che la politica estera degli Stati Uniti è cambiata sotto il presidente Donald Trump.

At Maidan, we honor the fallen—and those still fighting on the frontlines.

Europe stands with Ukraine, empowering its brave resistance.

Through strength, they will secure a just and lasting peace.

A peace worthy of their ultimate sacrifice. pic.twitter.com/cJzYabfUq9

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2025