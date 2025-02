Alcuni caccia israeliani hanno sorvolato a bassa quota Beirut, mentre nella capitale libanese si svolgeva il corteo funebre dell’ex leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Il ministro israeliano della Difesa Israel Katz ha dichiarato che i jet stavano sorvolando Beirut per inviare un chiaro messaggio a chiunque minacci di colpire Israele: “Sarà la sua fine“. Decine di migliaia di persone hanno affollato uno stadio a Beirut per partecipare al funerale di Narallah, quasi cinque mesi dopo la sua uccisione in un attacco aereo israeliano su un sobborgo meridionale della capitale libanese. I jet israeliani hanno sorvolato Beirut mentre la bara di Nasrallah veniva fatta sfilare nello stadio e si sentiva il suo discorso dopo la guerra con Israele del 2006. La folla ha intonato: “Morte a Israele“.

