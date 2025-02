Urne aperte dalle 8 alle 18 in Germania per le elezioni federali. Gli ultimi sondaggi confermano la Cdu-Csu di Friedrich Merz in testa con il 29,5%, seppur in lieve calo.

L’AfD si mantiene stabile al 21%, mentre l’Spd del cancelliere Olaf Scholz fatica a risalire, restando ferma al 15%. Nelle immagini i primi elettori nei seggi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata