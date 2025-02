Membri e sostenitori di AfD esultano, a Berlino, alla lettura degli exit poll dopo la chiusura dei seggi per le elezioni federali in Germania. I dati mostrano in testa i conservatori del leader dell’opposizione Friedrich Merz e la sua Cdu-Csu con il 29% delle preferenze. L’AfD, seconda forza politica, raccoglie il 19,5 %, il risultato più significativo per un partito di estrema destra dalla seconda guerra mondiale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata