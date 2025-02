Tensione a Berlino dove, al termine della campagna elettorale, è stata organizzata una manifestazione di estrema destra dall’ex politico locale dell’AfD di Aquisgrana Ferhat Sentürk. Circa 150 dimostranti della scena neonazista si sono radunati sabato mattina in Dorothea-Schlegel-Platz, di fronte alla stazione della S-Bahn Friedrichstrasse, ha riferito la polizia. I partecipanti hanno poi marciato verso Europaplatz, presso la stazione centrale, con lo slogan ‘Manifestazione per la legge e l’ordine contro l’estremismo di sinistra e la violenza motivata politicamente’. Il corteo dei dimostranti ha scandito anche grida inneggianti la “Germania dell’Est” e, con il sottofondo di musica rock di estrema destra, molte persone hanno gridato il ritornello: “Germania, Germania prima di tutto”. Dall’altra parte della Sprea si sono radunati i primi contro-manifestanti che hanno urlato lo slogan italiano ‘Siamo Tutti Antifascisti’. Secondo la polizia, circa 200 dimostranti si sono poi radunati per protestare contro l’ultimo evento elettorale dell’AfD a Berlino. A parte qualche momento di tensione, non sono stati segnalati problemi alla sicurezza. In varie zone della città è stato ingente il contingente delle forze dell’ordine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata