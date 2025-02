Gli organizzatori prevedono la partecipazione di circa 65.000 persone in diverse città del Paese

In Germania manifestazioni in tutto il Paese contro l’estremismo di destra, il giorno prima delle elezioni federali. Sono previsti eventi a Kiel, Lubecca, Amburgo, Hannover, Berlino, Francoforte, Karlsruhe, Augusta e Monaco di Baviera, tra gli altri. La manifestazione più grande si svolge ad Amburgo. Gli organizzatori prevedono la partecipazione di circa 65.000 persone. La polizia tedesca ha previsto un’ingente operazione per garantire la sicurezza.

L’Unione (Cdu-Csu), in testa ai sondaggi, chiude la sua campagna a Monaco di Baviera. I relatori principali del Löwenbräukeller sono il candidato cancelliere dell’Unione e leader della Cdu, Friederich Merz, il leader della Csu, Markus Söder e il candidato di punta della Csu, Alexander Dobrindt.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha sottolineato che deve essere chiaro che la Spd è molto più forte rispetto agli attuali sondaggi, che vedono i socialdemocratici dietro Cdu-Csu e AfD. Merz, da parte sua, si è mostrato fiducioso della vittoria. La sinistra di Die Linke, trascinata anche dal successo su Tiktok della candidata Heidi Reichinnek, è ben oltre il 5% in diversi sondaggi

A Berlino marcia neonazi e contro-manifestazioni antifascisti

Circa 150 dimostranti estremisti di destra e della scena neonazista si sono radunati questa mattina in Dorothea-Schlegel-Platz a Berlino, di fronte alla stazione della S-Bahn Friedrichstrasse, ha riferito la polizia. I partecipanti hanno poi marciato verso Europaplatz, presso la stazione centrale, con lo slogan ‘Manifestazione per la legge e l’ordine contro l’estremismo di sinistra e la violenza motivata politicamente’. Il corteo dei dimostranti ha scandito anche grida inneggianti la “Germania dell’Est” e, con il sottofondo di musica rock di estrema destra, molte persone hanno gridato il ritornello: “Germania, Germania prima di tutto”.

Dall’altra parte della Sprea si sono radunati i primi contro-manifestanti che hanno gridato lo slogan italiano ‘Siamo Tutti Antifascisti’. Secondo la polizia, circa 200 dimostranti si sono poi radunati per protestare contro l’ultimo evento elettorale dell’AfD a Berlino. A parte qualche momento di tensione, non sono stati segnalati problemi alla sicurezza. In varie zone della città è stato ingente il contingente delle forze dell’ordine.

