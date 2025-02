Due dei sei ostaggi che saranno rilasciati oggi da Hamas sono stati consegnati ai funzionari della Croce Rossa a Rafah, nella parte meridionale di Gaza. Si tratta di Avera Mengistu, rapito nel 2014 dopo aver attraversato la Striscia di Gaza, e Tal Shoham, 40 anni, portato via dal Kibbutz Be’eri il 7 ottobre 2023. I due, come riporta il Times of Israel, appaiono magri e fragili, ma in piedi. Shoham viene visto per la prima volta dalla sua cattura il 7 ottobre 2023. Mengistu, a parte un video della prigionia di qualche anno fa, appare per la prima volta dal 2014.

