La famiglia di Bibas conferma: "Di Shiri il corpo restituito dai palestinesi"

Iniziata la consegna degli ostaggi israeliani a Rafah. Intanto la famiglia della prigioniera israeliana deceduta Shiri Bibas, la madre dei bambini Kfir e Ariel, conferma che i resti restituiti ieri da Hamas sono effettivamente quelli della donna, identificati dell’Istituto di medicina legale di Israele.

IN AGGIORNAMENTO

Uno degli ostaggi sarà rilasciato senza ‘cerimonia’ a Gaza City

Hisham al-Sayed, uno degli ostaggi che verrà liberato oggi da Hamas, tenuto prigioniero per circa un decennio, non sarà rilasciato a Nuseirat, come sembrava inizialmente, ma in un altro luogo a Gaza City, senza una “cerimonia” sul palco. Lo riporta Al Jazeera citando una fonte di Hamas. Secondo Ynet, a differenza degli altri ostaggi, al-Sayed non verrà rilasciato con una cerimonia perché musulmano “e per rispetto della sua famiglia”. Al-Sayed, beduino israeliano del villaggio di Hura, nel deserto del Negev, è entrato nella Striscia da solo nei pressi del valico di Erez nell’aprile 2015.

Croce Rossa arrivata a punto rilascio ostaggi a Nuseirat

La Croce Rossa è arrivata al secondo punto di rilascio degli ostaggi a Nuseirat, dove una folla di palestinesi si sta radunando, rendendo difficile il passaggio dei veicoli dell’organizzazione. Lo riporta Ynet. Secondo un funzionario della difesa israeliano citato dal Times of Israel, gli ostaggi Omer Shem Tov, Eliya Cohen e Omer Wenkert verranno rilasciati da Hamas a Nuseirat, mentre Hisham al-Sayed, il sesto ostaggio che sarà liberato oggi, verrà consegnato alla Croce Rossa in un terzo punto a Gaza City.

Primi due ostaggi arrivati a punto accoglienza in sud Israele

I due ostaggi liberati da Hamas a Rafah, Avera Mengistu e Tal Shoham, sono arrivati a un punto di accoglienza nel sud di Israele per incontrare le famiglie. La moglie e i figli di Shoham, anche loro tenuti come ostaggi da Hamas e liberati nel novembre 2023, lo incontreranno al punto di accoglienza iniziale. L’Idf riferisce che gli ostaggi saranno sottoposti a una prima valutazione medica e saranno riuniti alle loro famiglie. La famiglia di Tal Shoham ha diffuso una dichiarazione dopo il suo rilascio questa mattina, definendolo come “un momento indimenticabile, in cui tutte le emozioni si mescolano rapidamente”, sottolineando che “il nostro Tal è con noi”. “Ringraziamo l’intero popolo di Israele per essere stato con noi durante i lunghi giorni di dolore e sofferenza”, afferma la famiglia, “in questo momento significativo delle nostre vite, la nostra unica richiesta è di cogliere l’opportunità che si è presentata e di concludere un accordo che restituirà i padri ai loro figli, figli che hanno bisogno dei loro padri, e riporterà a casa tutti gli ostaggi: i vivi per la riabilitazione e i caduti per il riposo eterno. C’è una finestra di opportunità, non dobbiamo perderla”.

Primi due ostaggi arrivati in Israele

I due ostaggi liberati da Hamas a Rafah, Tal Shoham e Avera Mengistu, hanno attraversato il confine e si trovano in Israele. Lo afferma l’Idf, citato dal Times of Israel.Shoham è stato tenuto prigioniero da Hamas per 505 giorni, mentre Mengistu è stato tenuto prigioniero per 3.821 giorni. I due sono stati scortati fuori dalla Striscia di Gaza dalle forze speciali israeliane, dopo essere stati consegnati dalla Croce Rossa.

Hamas: “Su morte Bibas complete bugie da Israele”

Per quanto riguarda la morte dei piccoli Ariel e Kfir Bibas, presi in ostaggio insieme alla madre Shiri da Hamas il 7 ottobre, l’esercito israeliano avrebbe diffuso “complete bugie” sul fatto che siano stati uccisi dal gruppo militante palestinese, che invece sostiene che siano morti in un bombardamento israeliano dell’edificio in cui erano tenuti a Gaza. Hamas sottolinea che l’affermazione di Israele “è un disperato tentativo di eludere la responsabilità del suo esercito criminale per l’uccisione della famiglia”, viene riferito in una dichiarazione. Hamas ha affermato che la famiglia Bibas è stata uccisa a causa del “genocidio, del brutale bombardamento, della distruzione diffusa di edifici e quartieri e dell’ostruzione dell’accordo di cessate il fuoco da parte del criminale di guerra Netanyahu”. L’esercito israeliano (Idf) invece ha reso noto che i fratellini sono stati uccisi da Hamas “a mani nude” alcune settimane dopo il loro rapimento del 7 ottobre 2023. Hamas ha restituito a Israele i resti dei due bambini giovedì e della madre venerdì.

Hamas: “Coesione tra popolo e resistenza è solida”

Hamas ha riferito che il rilascio di sei ostaggi israeliani rispecchia l’unità del popolo palestinese e riafferma il suo impegno nei confronti dell’accordo di cessate il fuoco, accusando Israele di ritardarne l’attuazione. “La consegna avviene in una maestosa scena nazionale, che riflette l’unità del nostro popolo e delle nostre fazioni, mentre l’occupazione sta vivendo uno stato di frammentazione e scambio di accuse”, ha affermato in una dichiarazione il gruppo militante, come riportato da Al Jazeera.”L’enorme presenza pubblica durante la consegna dei sei prigionieri nemici – sottolinea il gruppo palestinese – porta un messaggio rinnovato al nemico e ai suoi sostenitori: la coesione tra il nostro popolo e la sua resistenza è radicata e solida”. Hamas ha anche ribadito la sua “disponibilità a passare alla seconda fase dell’accordo e la volontà di completare un processo di scambio completo, che realizzerà un cessate il fuoco permanente e un ritiro completo dell’occupazione”.

Ostaggi consegnati a Idf

Gli ostaggi rilasciati da Hamas a Rafah, Tal Shoham e Avera Mengistu, sono stati consegnati dalla Croce Rossa alle forze dell’Idf nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l’esercito, come riporta il Times of Israel. I due ostaggi rilasciati saranno portati fuori dalla Striscia in una struttura dell’esercito vicino alla comunità di confine di Re’im, per un controllo iniziale e per incontrare la famiglia. Nelle prossime ore è previsto che Hamas rilasci gli ostaggi Omer Shem Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert e Hisham al-Sayed nell’area di Nuseirat.

Idf conferma, ostaggi consegnati a Croce Rossa

L’Idf riferisce che la Croce Rossa ha notificato all’esercito che gli ostaggi liberati Tal Shoham e Avera Mengistu sono stati consegnati loro da Hamas. La Croce Rossa, stando a quanto riferisce l’esercito, li sta ora portando all’Idf e alle forze dello Shin Bet a Gaza e saranno poi scortati fuori dalla Striscia. Lo riporta il Times of Israel.

Primi due ostaggi consegnati a Croce Rossa a Rafah

Due dei sei ostaggi che saranno rilasciati oggi da Hamas sono stati consegnati ai funzionari della Croce Rossa a Rafah, nella parte meridionale di Gaza. Si tratta di Avera Mengistu, rapito nel 2014 dopo aver attraversato la Striscia di Gaza, e Tal Shoham, 40 anni, portato via dal Kibbutz Be’eri il 7 ottobre 2023. Si prevede che altri quattro ostaggi siano rilasciati oggi a Nuseirat. I due, come riporta il Times of Israel, appaiono magri e fragili, ma in piedi. Shoham viene visto per la prima volta dalla sua cattura il 7 ottobre 2023. Mengistu, a parte un video della prigionia di qualche anno fa, appare per la prima volta dal 2014.

I due ostaggi Tal Shoham e Avera Mengistu sono stati caricati sulle ambulanze della Croce Rossa, dopo essere stati portati da combattenti di Hamas mascherati e armati su un palco di fronte alla folla a Rafah, nella parte meridionale della Striscia di Gaza. Le ambulanze si sono poi dirette verso Israele. Assistendo al rilascio sui media israeliani, la famiglia di Mengistu ha intonato una canzone ebraica dal titolo ‘Ecco la luce’, vedendolo per la prima volta in più di un decennio. Shoham, invece, del villaggio di Ma’ale Tzviya, nel nord di Israele, era in visita alla famiglia della moglie nel kibbutz Be’eri quando i militanti di Hamas hanno fatto irruzione nella comunità durante gli attacchi del 7 ottobre 2023. La famiglia di Shoham ha detto ai media israeliani che sta “cominciando a respirare di nuovo” dopo averlo visto sul palco. La moglie di Shoham, due bambini piccoli e altri tre parenti che erano stati rapiti con lui sono stati liberati in uno scambio nel novembre 2023.

Allestito palco Hamas a Rafah per consegna ostaggi israeliani

Hamas ha allestito dei palchi a Rafah, nella parte meridionale di Gaza, e nell’area di Nuseirat, nel centro della Striscia, per la consegna di sei ostaggi israeliani prevista oggi. Come è accaduto con i precedenti rilasci, i palchi sono tappezzati di manifesti di propaganda. Lo riferisce ‘The Times of Israel’. Hamas rilascerà questa mattina gli ostaggi Tal Shoham, Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert, Avera Mengistu e Hisham al-Sayed. Secondo le precedenti dichiarazioni del gruppo terroristico, i sei sono gli ultimi fra quelli che vengono consegnati durante la prima fase e che sono ancora vivi. Al-Sayed e Mengistu sono prigionieri a Gaza da oltre un decennio, dopo essere entrati nella Striscia di loro spontanea volontà. Gli altri sono stati rapiti il 7 ottobre 2023

Famiglia Bibas: “Di Shiri il corpo consegnato da Hamas”

“La nostra Shiri è ritornata a casa”. Così i familiari di Shiri Bibas, madre dei due bambini israeliani ostaggio morti nella Striscia di Gaza per mano di Hamas, sull’account social ‘Bring Bibas Back’. “Dopo il processo di identificazione all’Istituto di medicina forense, questa mattina abbiamo ricevuto la notizia che più temevamo. La nostra Shiri è stata uccisa in prigionia ed è ora ritornata a casa dai suoi figli, da suo marito, da sua sorella e da tutto il resto della famiglia”, scrivono ancora. E poi aggiungono: “Nonostante le nostre paure per il loro destino, noi abbiamo sperato di poterli abbracciare di nuovo, e ora siamo distrutti e addolorati. Shiri è stata una madre meravigliosa di Ariel e Kfir, una partner amorevole di Yarden, una sorella e una zia affezionata e un’amica fantastica”.

