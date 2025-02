Quasi 200 immigrati venezuelani negli Stati Uniti sono stati rimpatriati nel loro Paese d’origine dopo essere stati detenuti a Guantanamo Bay. Le autorità statunitensi e venezuelane hanno confermato i rimpatri, che hanno previsto una sosta in Honduras, dove 177 venezuelani sono scesi da un volo dell’U.S. Customs and Immigration Enforcement (ICE) per poi imbarcarsi su un aereo venezuelano diretto a Caracas. Il governo del presidente Nicolás Maduro ha dichiarato di aver “richiesto il rimpatrio di un gruppo” di venezuelani “che erano stati ingiustamente portati” alla base navale statunitense. Con l’accettazione della richiesta, un aereo della compagnia statale Conviasa ha prelevato i migranti dall’Honduras.

