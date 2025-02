Lo riporta il New York Times. Era consentito loro di restare negli Stati Uniti perché non potevano tornare in sicurezza in patria

L’amministrazione negli Usa di Donald Trump ha revocato lo status di protezione temporanea (TPS) a oltre 300.000 venezuelani negli Stati Uniti. È quanto riporta il New York Times.

Usa, cos’è il programma Tps

Il programma federale TPS consente alle persone di rimanere temporaneamente negli Stati Uniti se non possono tornare in sicurezza nel loro Paese d’origine. È disponibile per le persone in fuga da conflitti armati in corso, disastri ambientali o condizioni straordinarie e temporanee. “Dopo aver esaminato le condizioni del Paese e valutato se consentire l’ingresso ai cittadini venezuelani rientranti nella designazione del 2023 sia contrario all’interesse nazionale degli Stati Uniti, in consultazione con le agenzie governative statunitensi competenti, il Segretario della sicurezza interna ha stabilito che il Venezuela non soddisfa più le condizioni per la designazione del 2023″, si legge in un documento governativo visionato dal quotidiano statunitense.

