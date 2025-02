La Croce Rossa recupera le bare della famiglia Bibas e di Oded Lifshitz. Il premier Netanyahu raffigurato come un vampiro assetato di sangue

Israele accoglie i primi quattro corpi senza vita che la fazione palestinese di Hamas consegnerà dall’inizio della guerra, nell’ambito dell’intesa sulla tregua: i piccoli gemelli Bibas, diventati i simboli nazionali di questo calvario, la loro madre, e l’86enne Oded Lifshitz, che fu catturato in un kibbutz al confine. IN AGGIORNAMENTO

Idf, bare consegnate da Hamas possono essere aperte

L’esercito d’Israele (Idf) afferma che tutte le bare consegnate oggi da Hamas con le salme di 4 ostaggi possono essere aperte e sono state sottoposte a controlli di sicurezza. Tra poco dovrebbe iniziare la cerimonia militare in onore dei 4 uccisi guidata dal Rabbino Capo dell’Idf Brig. Gen. Eyal Karim. Lo riporta il Times of Israel.

Hamas: “Netanyahu piange ostaggi ma è responsabile di loro morte”

“Il criminale Netanyahu piange oggi sui corpi dei suoi prigionieri che gli sono tornati nelle bare, in un palese tentativo di sottrarsi alla responsabilità della loro uccisione di fronte al suo pubblico”. È quanto ha affermato Hamas dopo aver consegnato le salme di 4 ostaggi a Israele. Rivolgendosi alle famiglie delle vittime ha aggiunto: “Avremmo preferito che i vostri figli tornassero da voi vivi, ma il vostro esercito e i leader del vostro governo hanno scelto di ucciderli invece di riportarli indietro”. Il gruppo palestinese ha sottolineato di aver “preservato le vite dei prigionieri”, di aver fornito loro ciò che poteva e di averli “trattati umanamente, ma il loro esercito li ha uccisi insieme ai loro rapitori”. Lo riporta Al Jazeera.

Herzog: “Cuore a brandelli, chino il capo e chiedo perdono”

“Agonia. Dolore. Non ci sono parole. I nostri cuori – i cuori di un’intera nazione – sono a brandelli“. È quanto scrive sui social il presidente israeliano Isaac Herzog dopo la consegna da parte di Hamas delle salme di 4 ostaggi morti nella Striscia di Gaza. “A nome dello Stato di Israele, chino il capo e chiedo perdono”, aggiunge Herzog, “perdono per non avervi protetto in quel terribile giorno. Perdono per non avervi riportato a casa sani e salvi“.

Salme ostaggi consegnate da Croce Rossa a esercito Israele

I corpi dei quattro ostaggi israeliani uccisi sono stati consegnati dalla Croce Rossa alle truppe dell’esercito israeliano (Idf) nella Striscia di Gaza. I militari condurranno una breve cerimonia guidata dal rabbino capo dell’Idf, generale di brigata Eyal Karim. I corpi saranno posti in nuove bare, drappeggiate con bandiere israeliane, e Karim leggerà i salmi e il Kaddish del lutto, la preghiera ebraica per i defunti. Gli ostaggi verranno poi caricati dalle truppe israeliane sui veicoli delle Idf e condotti in Israele per l’identificazione. Lo riporta il Times of Israel.

I canali israeliani non hanno trasmesso la consegna delle bare. Nella piazza degli ostaggi di Tel Aviv, dove gli israeliani si sono riuniti per assistere al rilascio degli ostaggi viventi, un grande schermo ha mostrato una compilation di foto e video di Lifshitz e della famiglia Bibas. Decine di residenti del kibbutz Nir Oz, dove i quattro sono stati rapiti, si sono riuniti per sventolare bandiere israeliane fuori dalla loro casa temporanea, un’ora a nord del kibbutz.

Hamas consegna a Croce Rossa bare con salme 4 ostaggi

Le bare contenenti i corpi senza vita di quattro ostaggi israeliani uccisi nella Striscia di Gaza sono state consegnate da Hamas alla Croce Rossa su un palco allestito dal gruppo terroristico a Khan Younis, di fronte a una grande folla di palestinesi. La Croce Rossa porterà i corpi alle truppe dell’Idf a Gaza.

Hamas espone 4 bare nere su palco a Khan Younis

I militanti di Hamas hanno esposto quattro bare nere su un palco a Khan Younis circondato da striscioni militanti in vista della consegna dei resti degli ostaggi alla Croce Rossa. La consegna dei quattro corpi fa parte di un cessate il fuoco che ha messo in pausa l’offensiva militare di 15 mesi di Israele, lanciata dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023.

Hamas ha dichiarato che consegnerà i corpi di Shiri Bibas e dei suoi due figli Ariel e Kfir e di Oded Lifshitz. Sulle bare è applicata un’etichetta con la foto di ogni ostaggio e un messaggio. Sul palco, un grande manifesto accusa Israele di aver ucciso i quattro. Hamas espone anche munizioni presumibilmente utilizzate da Israele. I veicoli della Croce Rossa sono arrivati sul posto per raccogliere i corpi e portarli alle truppe dell’Idf a Gaza.

Convoglio Croce Rossa a Khan Younis per consegna salme ostaggi

Un convoglio di veicoli della Croce Rossa si sta dirigendo verso un palco allestito da Hamas a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, per la consegna delle quattro salme degli ostaggi uccisi. Lo ha affermato un funzionario della difesa israeliano, come riporta il Times of Israel. Hamas ha dichiarato che consegnerà i corpi di Shiri Bibas e dei suoi due figli Ariel e Kfir e di Oded Lifshitz. La fonte ha aggiunto che la consegna dovrebbe avvenire a partire dalle 9. Dopo aver ricevuto i corpi, i militari eseguiranno una breve cerimonia militare guidata dal rabbino capo dell’esercito israeliano (Idf) Brig. Gen. Eyal Karim, prima di portare gli ostaggi uccisi all’istituto forense Abu Kabir per l’identificazione.

