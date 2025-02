Si tratta degli ultimi prigionieri in vita a essere rilasciati nella prima fase dell'accordo di cessate il fuoco con Israele

Sabato 22 febbraio Hamas rilascerà gli ultimi 6 ostaggi vivi la cui liberazione è prevista nella prima fase di accordo sul cessate il fuoco tra il gruppo palestinese e Israele. Ecco chi sono.

Tal Shoham

Tal Shoham, 39 anni, è stato preso in ostaggio nel kibbutz Be’eri insieme alla moglie Adi, alla figlia Yahel di 3 anni, al figlio Naveh di 8 anni, oltre alla suocera, alla zia della moglie e alla figlia 12enne di quest’ultima. La moglie Adi è stata rilasciata coi figli e altri membri della famiglia allargata il 25 novembre nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco temporaneo.

Omer Shem-Tov

Omer Shem-Tov, 22 anni, era al rave Supernova. Ha tentato di fuggire con un amico in auto, inviando la posizione in tempo reale ai suoi genitori, che hanno poi notato che si stava dirigendo verso Gaza. Hanno in seguito visto un video di Hamas in cui Omer e l’amico erano sdraiati su un pavimento nella Striscia. Sono riusciti a identificarlo grazie ai suoi tatuaggi.

Eliya Cohen

Eliya Cohen, 27 anni, era con la sua fidanzata Ziv al rave Supernova. I due hanno cercato di fuggire a bordo della loro auto, ma sono stati colpiti e si sono nascosti in mezzo ad altri cadaveri. I miliziani palestinesi lo hanno scoperto e portato via su un pick-up.

Omer Wenkert

Omer Wenkert, 23 anni, direttore di ristorante, è stato catturato al rave nel deserto Supernova. I suoi genitori hanno reso noto che soffre di una malattia autoimmune e può avere attacchi molto gravi.

Avera Mengistu

Avera Mengistu, 38 anni, è entrato volontariamente nella Striscia di Gaza nel 2014. Ha una storia di malattia mentale ed è stato fatto prigioniero da Hamas.

Hisham al-Sayed

Hisham al-Sayed, 36 anni, è un beduino israeliano, entrato volontariamente nella Striscia di Gaza nel 2015. La sua famiglia afferma che soffre di una malattia mentale. La prima immagine di lui dopo la scomparsa risale al giugno 2022, 7 anni dopo: in un video pubblicato da Hamas lo si vede attaccato a una maschera per l’ossigeno.

