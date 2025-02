(LaPresse) – Alcune esplosioni sono avvenute su tre autobus vuoti a Bat Yam, un sobborgo di Tel Aviv, in Israele. Non sono stati segnalati feriti. Trovati altri esplosivi su due bus. Tutti gli ordigni esplosivi che sono esplosi o sono stati disinnescati erano dotati di dispositivi a tempo, e tutte le esplosioni erano destinate a verificarsi simultaneamente, venerdì mattina. Lo riporta Channel 12. Secondo un report della sicurezza, doveva essere un “attacco terroristico strategico” e in uno degli ordigni non esplosi, del peso di cinque chilogrammi, sarebbe stato ritrovato un messaggio che dice: ‘Vendetta da Tulkarem’, riferimento alla città della Cisgiordania dove le Idf hanno recentemente condotto un’operazione antiterrorismo su larga scala.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata