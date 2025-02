Il capo del Cremlino: "Nessuno vuole tenere Kiev fuori dai colloqui"

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che vorrebbe incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma l’incontro deve essere preparato per renderlo produttivo. “Abbiamo il desiderio di tenere un incontro del genere e vorrei tenere questo incontro. Ma ripeto ancora una volta, deve essere preparato in modo che porti un risultato“, ha detto Il capo del Cremlino. “Trump ha cambiato la sua posizione. Ha detto sì, ci vorranno sei mesi per la soluzione ucraina. Nessuno esclude l’Ucraina da questo processo”, ha aggiunto Putin.

