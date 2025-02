Mosca ha annunciato che l'incontro tra Trump e Putin è possibile a fine febbraio

I colloqui tra Russia e Stati Uniti tenutisi a Riad sono un passo importante verso un futuro accordo sull’Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “È stato fatto un passo molto, molto importante verso la creazione delle condizioni per raggiungere una soluzione pacifica”, ha detto Peskov, “è stata dimostrata la necessaria volontà politica da entrambe le parti, intendo Russia e Stati Uniti”.

Zelensky: “Trump vive in una bolla di disinformazione”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Donald Trump di spargere disinformazione, il giorno dopo che l’ex presidente degli Stati Uniti ha accusato Kiev di aver iniziato la guerra con la Russia. Lo riporta la Cnn. “Purtroppo, il presidente Trump, per il quale ho grande rispetto come leader di una nazione che rispettiamo molto, per il popolo americano che ci ha sempre sostenuto, vive in una bolla di disinformazione“, ha dichiarato Zelensky parlando con i giornalisti a Kiev.

Lavrov: “Trump è franco su Zelensky, individuo patetico”

Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha definito il presidente degli Stati Uniti Donald Trump un politico abituato a parlare “con franchezza”. Lo riporta l’agenzia Tass. Persone come lui, ha aggiunto Lavrov, non nascondono la loro opinione sugli “individui patetici” come Volodymyr Zelensky.

Lavrov: “Trump primo e unico a capire che adesione Nato tra cause conflitto”

Donald Trump “è il primo e, finora, a mio parere, l’unico leader occidentale ad aver dichiarato pubblicamente e ad alta voce che una delle cause profonde della situazione ucraina è stata la linea sfacciata della precedente amministrazione volta a far aderire l’Ucraina alla Nato“. Lo ha dichiarato in un discorso alla Duma il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, citato dalle agenzie russe. “Nessun leader occidentale lo aveva mai detto, ma lui lo aveva detto più volte. Questo è già un segnale che lui capisce la nostra posizione“, ha aggiunto.

Cremlino: “Incontro Trump-Putin possibile a fine febbraio o dopo”

L’organizzazione di un incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin richiederà tempo e questo incontro potrebbe avvenire prima della fine di febbraio ma anche dopo. È quanto ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Tass. “Alcuni preparativi saranno richiesti”, ha detto Peskov. “Alla fine di febbraio potrebbe esserci o non esserci”, ha poi aggiunto rispondendo a una domanda dei giornalisti.

Cremlino: “Nomineremo nostro negoziatore dopo gli Usa”

Vladimir Putin deciderà di nominare un negoziatore russo per la questione ucraina dopo che lo avranno fatto gli Stati Uniti. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall’agenzia di stampa russa Tass. “Dopo che la parte americana indicherà la sua persona, a seconda di chi sarà, il nostro presidente prenderà una decisione sul nostro rappresentante”, ha detto Peskov.

Lavrov: “Necessario ripulire ‘eredità’ di Biden”

Mosca e Washington devono “ripulire ‘l’eredità’ dell’amministrazione Biden, che ha fatto di tutto per distruggere anche i primi accenni alle basi di una partnership a lungo termine tra i nostri due Paesi”. Lo ha dichiarato in un discorso alla Duma il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, commentando la possibilità di una cooperazione strategica tra Russia e Stati Uniti. Lo riporta l’agenzia Tass.

