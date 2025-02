Il presidente di Kiev: "Garanzie di sicurezza siano affidabili". Oggi incontro Rubio-Lavrov a Riad

Si è concluso ieri sera il vertice informale sull’Ucraina convocato a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron a cui hanno preso parte i capi di governo di Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca, oltre al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e al segretario generale della Nato, Mark Rutte. Se i leader si sono trovati d’accordo sull’aumento della spesa militare di Bruxelles, alcuni paesi come Spagna e Germania, hanno frenato sull’ipotesi di un invio di truppe di interposizione. Il summit appare come una risposta dell’Europa alle iniziative del presidente americano Donald Trump che ha aperto un canale diretto con il Cremlino per arrivare a una soluzione del conflitto. Oggi a Riad è previsto un faccia a faccia tra il segretario di Stato Usa Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, il primo contatto diretto tra Washington e Mosca dall’invasione russa.

Ma al termine della riunione Macron ha sottolineato di aver parlato con Trump e Zelensky. “Dopo aver riunito diversi leader europei, ho appena parlato con il presidente Donald Trump e poi con il presidente Zelensky. Cerchiamo una pace forte e duratura in Ucraina. Per ottenere questo, la Russia deve porre fine alla sua aggressione, e ciò deve essere accompagnato da forti e credibili garanzie di sicurezza per gli ucraini. Altrimenti, c’è il rischio che questo cessate il fuoco finisca come gli accordi di Minsk”, ha scritto il capo dell’Eliseo su X.

Usa-Russia: al via a Riad colloqui su relazioni bilaterali e Ucraina

È il giorno dell’incontro fra Usa e Russia a Riad, in Arabia Saudita. Funzionari delle due parti terranno colloqui stamattina nel tentativo di migliorare le relazioni e sul tavolo ci sarà anche la fine della guerra in Ucraina. Si tratta dell’incontro più significativo dall’invasione russa dell’Ucraina quasi 3 anni fa, il 24 febbraio del 2022, e punta a spianare la strada a un incontro fra il presidente Usa Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. Per la Russia partecipano il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e il consigliere di Putin per gli affari esteri Yuri Ushakov, che sono arrivati nella capitale saudita lunedì sera. Ushakov ha dichiarato che i colloqui saranno “puramente bilaterali” e non includeranno funzionari ucraini. Per gli Stati Uniti, invece, partecipano il segretario di Stato americano Marco Rubio, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz e l’inviato speciale Steve Witkoff.

