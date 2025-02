Macron ha invitato all'Eliseo anche i capi Ue e Nato. Sul tavolo non solo il conflitto ucraino-russo ma anche gli attacchi all'Europa di Donald Trump

L’Europa si riunisce oggi a Parigi per discutere della crisi ucraina e della sicurezza, rispondendo indirettamente all’iniziativa americana. Il vertice informale, convocato dal presidente francese Emmanuel Macron, vedrà la partecipazione di Germania, Regno Unito, Italia, Polonia, Spagna, Olanda e Danimarca, oltre al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen e al segretario generale della Nato, Mark Rutte. A margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco, alcuni ministri degli Esteri europei hanno già incontrato l’Alta rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas, per un primo confronto sulla questione ucraina. Il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, ha rivelato che gli Usa hanno condiviso con gli alleati Ue le loro tattiche negoziali, definendole “non ortodosse” ma tali da dargli “speranza”.

Da Monaco, il presidente finlandese Alexander Stubb ha ribadito la necessità di un “inviato speciale” dell’Europa per i negoziati con Washington, Mosca e Kiev, sottolineando che l’ingresso dell’Ucraina nell’Ue e nella Nato “non è negoziabile”. Presente oggi nella capitale francese anche Giorgia Meloni. La premier, che vanta una vicinanza particolare con Donald Trump, non ha sin qui replicato all’attacco all’Ue sferrato dal suo vice JD Vance e dovrà ora ponderare la strategia da mettere in campo visti i delicati equilibri internazionali. Non c’è solo l’Ucraina, infatti. Anche il dossier dazi agita l’Ue e, di conseguenza, Roma. Prediligere l’unità europea o dare priorità ai rapporti bilaterali con Washington? è l’interrogativo di palazzo Chigi.

P.Chigi, Meloni nel pomeriggio a Parigi per riunione su Kiev e sicurezza

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel pomeriggio volerà a Parigi per partecipare al Palazzo dell’Eliseo alla riunione informale su Ucraina e sicurezza. Lo comunica palazzo Chigi aggiornando l’agenda settimanale delle premier alla luce del nuovo impegno in Francia. Prima di lasciare Roma, Meloni alle 13.30 parteciperà comunque alla Conferenza dei prefetti e dei questori d’Italia in programma alla Scuola Superiore Amministrazione dell’Interno. Confermato per domani alle 16 a palazzo Chigi l’incontro con con il Commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione, Magnus Brunner, mentre il Consiglio dei ministri inizialmente in agenda per questo pomeriggio è stato riprogrammato alle 12 di mercoledì. Nella stessa giornata, alle 10.30, la premier sarà al Quirinale per la cerimonia di giuramento dei nuovi giudici della Corte Costituzionale, mentre alle 16.30 a palazzo Chigi riceverà il presidente dello Stato d’Israele, Isaac Herzog.

Gb: “Pronti a inviare truppe se necessario”

Il Regno Unito è pronto e disposto” a inviare truppe britanniche per il mantenimento della pace in Ucraina. Lo ha affermato il primo ministro Keir Starmer. In un articolo per il quotidiano Telegraph pubblicato domenica sera, Starmer ha affermato che “garantire una pace duratura in Ucraina che salvaguardi la sua sovranità a lungo termine è essenziale” per dissuadere il presidente russo Vladimir Putin da “ulteriori aggressioni”. L’impegno è assunto in vista dell’incontro odierno organizzato a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron, ed è la prima volta che Starmer ha esplicitamente indicato che il Regno Unito è pronto a schierare le sue truppe in Ucraina.

Rubio atteso in Arabia Saudita per colloqui con Mosca

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, è atteso in Arabia Saudita, dove guiderà una delegazione Usa per colloqui diretti con funzionari russi sulla guerra in Ucraina. L’avvicinamento e la chiamata diretta di Donald Trump con Putin hanno stravolto anni di politica Usa sotto Biden, che aveva isolato Mosca a causa dell’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio 2022. Ieri il quotidiano russo Kommersant, citando fonti informate, ha riferito che i colloqui fra le delegazioni russa e Usa in merito alla guerra in Ucraina si terranno martedì a Riad, la capitale dell’Arabia Saudita.

Per gli Usa ai colloqui dovrebbero partecipare, oltre a Rubio, il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz e l’inviato speciale Steve Witkoff. Per quanto riguarda Mosca, invece, ieri Kommersant citava alcune informazioni apparse online in merito ai preparativi di una visita in Arabia Saudita da parte del ministro degli Esteri, Sergei Lavrov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata