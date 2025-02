È “altamente inappropriato” discutere ora dell’invio di truppe in Ucraina. Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz dopo la riunione informale con i leader europei all’Eliseo. “Non può esserci una pace imposta che l’Ucraina deve accettare. Per noi è evidente che il Paese deve percorrere la sua strada nell’Unione europea, deve poter difendere la sua democrazia e la propria sovranità ed essere nella condizione di mantenere un esercito forte. Tutto ciò non è negoziabile” aggiunge Scholz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata