Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, è arrivato in Arabia Saudita, dove guiderà una delegazione Usa per colloqui diretti con funzionari russi sulla guerra in Ucraina. L’avvicinamento e la chiamata diretta di Donald Trump con Vladimir Putin hanno stravolto anni di politica americana sotto Biden, che aveva isolato Mosca a causa dell’invasione dell’Ucraina del 24 febbraio 2022. Nelle scorse ore il quotidiano russo Kommersant, citando fonti informate, ha riferito che i colloqui fra le delegazioni russa e Usa in merito alla guerra in Ucraina si terranno martedì 18 febbraio a Riad, capitale dell’Arabia Saudita. Per gli Stati Uniti ai colloqui dovrebbero partecipare, oltre a Rubio, il consigliere per la sicurezza nazionale Michael Waltz e l’inviato speciale Steve Witkoff. Per quanto riguarda Mosca, invece, Kommersant cita alcune informazioni apparse online in merito ai preparativi di una visita in Arabia Saudita da parte del ministro degli Esteri Sergei Lavrov.

