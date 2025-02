Il premier israeliano non ha dato l'approvazione all'ingresso di caravan e attrezzature pesanti nella Striscia di Gaza

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non ha dato l’approvazione per ora all’ingresso di caravan e attrezzature pesanti nella Striscia di Gaza durante le consultazioni sulla sicurezza di ieri sera. Lo riferisce Times of Israel, citando l’emittente pubblica Kan. Alla base del rifiuto da parte del premier di Israele di approvare l’ingresso dell’attrezzatura nella Striscia, secondo quanto riferito- si legge sempre su Times of Israel – ci sarebbe il fatto che Netanyahu vuole estendere l’attuale prima fase dell’accordo oltre i 42 giorni designati, che dovrebbero concludersi il 1 marzo, e garantire la libertà di più ostaggi come parte della fase uno, compresi altri ostaggi che Israele ora sa essere in cattive condizioni di salute.

Marco Rubio in Israele

Il segretario di Stato degli Usa Marco Rubio, arrivato ieri in Israele, darà il via oggi al primo tour in Medioriente. Il focus è sul piano del presidente Donald Trump di trasferire la popolazione palestinese della Striscia di Gaza in altri paesi e di ricostruirla sotto la proprietà degli Stati Uniti. Alla sua prima visita nella regione mediorientale come massimo diplomatico americano, è probabile che Rubio riceva un caloroso benvenuto da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha elogiato il piano, a fronte del rifiuto da parte dei leader arabi, che lo hanno respinto e si stanno affrettando per presentare una controproposta. Nel frattempo, nel fragile cessate il fuoco tra Israele e Hamas, le parti devono affrontare una scadenza che si avvicina rapidamente, all’inizio di marzo, per negoziare la fase successiva, e la guerra potrebbe riprendere in assenza di un accordo. Se qualcuno ha un piano migliore, e noi speriamo che lo facciano, se i Paesi arabi hanno un piano migliore, allora è fantastico”, ha detto Rubio giovedì al “Clay and Buck Show”.

