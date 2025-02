Almeno nove persone sono morte nell’ultima ondata di maltempo che ha colpito gli Stati Uniti, tra cui otto nel Kentucky e una in Georgia. Il presidente Donald Trump ha approvato domenica una dichiarazione di calamità per lo Stato. Il governatore del Kentucky Andy Beshear ha affermato che centinaia di persone sono state salvate dalle improvvise inondazioni, spiegando che molte delle morti, tra cui quella di una madre e del suo bambino di 7 anni, sono state causate da auto rimaste bloccate dall’acqua alta. Sono previste forti nevicate in alcune parti del New England e nel nord di New York.

