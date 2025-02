Il leader della Corea del Nord Kim Jong Un ha assistito alla cerimonia di posa della prima pietra per la costruzione di nuovi appartamenti a Pyongyang, in occasione dell’anniversario del compleanno di suo padre. Un video dell’emittente statale KRT ha mostrato il leader supremo nordcoreano mentre parlava a una folla di lavoratori edili. Il progetto infrastrutturale prevede la costruzione di 50.000 nuovi appartamenti entro 5 anni nel distretto di Hwasong, nella periferia della capitale nordcoreana. La cerimonia di domenica cadeva in occasione dell’83° anniversario della nascita di Kim Jong Il, padre di Kim Jong Un e precedente leader della Corea del Nord, morto nel 2011.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata