Il leader nordcoreano ha criticato gli Usa anche per il loro appoggio all'Ucraina

Il leader della Corea del Nord Kim Jong Un ha rinnovato la sua richiesta di un’espansione “illimitata” del suo programma nucleare militare per contrastare le minacce degli Stati Uniti.

In una conferenza con i funzionari dell’esercito tenutasi venerdì, Kim ha condannato gli Stati Uniti per aver aggiornato le proprie strategie di deterrenza nucleare con la Corea del Sud e per aver consolidato la cooperazione militare a tre vie che coinvolge il Giappone, da lui descritto come una “Nato asiatica” che stava aumentando le tensioni e l’instabilità nella regione.

Kim ha anche criticato gli Stati Uniti per il loro sostegno all’Ucraina contro l’invasione russa. Ha insistito sul fatto che Washington e i suoi alleati occidentali stavano usando l’Ucraina come loro ‘truppe d’assalto’ per scatenare una guerra contro Mosca ed espandere la portata dell’influenza militare degli Stati Uniti, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana, la Korean Central News Agency.

