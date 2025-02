(LaPresse) – Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in occasione dell’inizio del suo tour in Medio Oriente. La visita di Rubio, la sua prima nella regione in qualità di massimo diplomatico americano, Rubio ha ricevuto un caloroso benvenuto dal premier israeliano, che ha elogiato il piano di Donald Trump di trasferire la popolazione palestinese della Striscia di Gaza in altri Paesi.

