Le autorità austriache affermano di aver classificato l’attacco mortale con accoltellamento avvenuto a Villach come “terrorismo islamico”. Il sospettato, un cittadino siriano di 23 anni, ha accoltellato sei passanti in pieno giorno a Villach sabato, uccidendo un ragazzo di 14 anni e ferendone altri cinque. È stato arrestato dopo l’attacco. “Si tratta di un attacco islamista con un collegamento all’IS (Gruppo Stato Islamico). Questo è lo stato attuale delle indagini. Un attacco islamista con un collegamento all’IS da parte di un attentatore che, secondo le indagini condotte finora, sembra essersi radicalizzato online in un periodo di tempo molto breve”, ha detto il ministro degli Interni austriaco, Gerhard Karner.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata