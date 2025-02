L’autore è un cittadino siriano arrestato dalla polizia dopo essere stato fermato da un fattorino 42enne

Un uomo di 23 anni ha accoltellato cinque passanti questo pomeriggio a Villach in Austria e ne ha ucciso uno. Secondo la polizia, la vittima è un quattordicenne. Lo riporta la tv austriaca Orf. Il delitto è avvenuto nei pressi della piazza principale. L’autore, un cittadino siriano, è stato arrestato.

Il fatto sarebbe avvenuto attorno alle 16. Il portavoce della polizia Rainer Dionisio ha dichiarato in un’intervista all’Orf che l’uomo aveva aggredito casualmente diversi passanti con il coltello. Un testimone, un fattorino di 42enne, avrebbe visto quanto stava accadendo dalla sua auto e avrebbe fermato l’assalitore. L’uomo è rimasto illeso. Secondo la polizia, il presunto autore, un cittadino siriano con permesso di soggiorno, è stato arrestato poco dopo. Secondo le prime informazioni, in precedenza non aveva attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata