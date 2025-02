Il leader di Kiev alla Conferenza sulla sicurezza: "Lavoriamo assieme per creare un esercito europeo"

Volodymyr Zelensky è intervenuto alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Il presidente ucraino ha spiegato che il suo Paese non rinuncia al percorso di adesione alla Nato, sostenendo che sia il nucleo di qualsiasi garanzia di sicurezza e che nessuna decisione sull’Europa deve essere presa senza l’Europa. “Non accetteremo mai accordi raggiunti alle nostre spalle, senza il nostro coinvolgimento”, ha sottolineato Zelensky, che al presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto di avere un incontro prima che siano avviati i negoziati di pace anche con la Russia. “Bisogna lavorare per una difesa comune, credo vada creato un esercito europeo”, ha quindi sottolineato il leader di Kiev.

Zelensky: “Lavoriamo insieme per creare esercito europeo”

“Bisogna lavorare per una difesa comune, credo vada creato un esercito europeo”, ha detto Zelensky, durante il suo intervento. “Credo nell’Europa e sono certo che anche voi ci crediate”, ha detto ancora il presidente ucraino, aggiungendo che “l’Europa ha tutto ciò di cui ha bisogno. Dobbiamo solo lavorare insieme”.

Zelensky: “Pronti per piano comune, ma prima Trump incontri me”

“Abbiamo il nostro piano per il nostro Paese. Serve anche una prospettiva comune, per questo siamo pronti per un piano comune”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, durante il suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Riguardo ai colloqui con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Zelensky ha spiegato che in merito ad un incontro per i negoziati di pace anche con la Russia “mi ha detto che dobbiamo vederci, e io ho risposto che per noi è importante che prima ci incontriamo noi due”.

“Non rinunciamo al percorso di adesione alla Nato. E’ il nucleo di qualsiasi garanzia di sicurezza”, ha anche detto il presidente ucraino. “Abbiamo bisogno di una diplomazia coordinata. La fine di questa guerra dovrebbe essere il nostro ‘primo successo condiviso'”, ha detto ancora Zelensky, aggiungendo che se l’Ucraina non dovesse ottenere l’adesione alla Nato , allora dovrebbero esserci le condizioni per costruire “un’altra Nato in Ucraina”. “Non possiamo accettare un cessate il fuoco senza reali garanzie di sicurezza”, ha detto ancora il presidente ucraino.

“Non accetteremo mai accordi raggiunti alle nostre spalle, senza il nostro coinvolgimento”. E’ un’altra delle dichiarazioni fatte da Zelensky, durante il suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Ha ribadito che “non può esserci alcuna decisione sull’Ucraina senza l’Ucraina” e “nessuna decisione sull’Europa senza l’Europa”. “L’Europa deve restare unita. Mosca farà a pezzi l’Europa se l’Europa non resterà unita”, ha detto ancora il presidente ucraino.

