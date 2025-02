Hamas ha rilasciato tre ostaggi israeliani, sfilando davanti alla folla nel sud della Striscia di Gaza prima di consegnarli alla Croce Rossa, nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco che prevede in cambio la liberazione da parte di Israele di centinaia di prigionieri palestinesi. La Croce Rossa ha consegnato Iair Horn, 46 anni, con doppia cittadinanza israeliana e argentina; l’israelo-americano Sagui Dekel Chen, 36 anni; e il russo-israeliano Alexander (Sasha) Troufanov, 29 anni, all’esercito israeliano, che li ha portati in centri medici per verificare le loro condizioni di salute, prima che si ricongiungessero con i propri familiari.

