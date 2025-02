Il cancelliere tedesco si rivolge al vicepresidente Usa durante il suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco

“Mai più Dachau, mai più fascismo’. Questo è importante per noi. Ma questo impegno non è compatibile con il sostegno all”AfD”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, che si è detto grato per la visita del vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, al memoriale Dachau, sottolineando però l’incompatibilità con il principio del ‘mai più’ e il sostegno all’ultradestra tedesca dell’AfD.

Scholz: “Non accettiamo interventi esterni su elezioni”

“Non accettiamo alcun intervento esterno. Siamo noi stessi a decidere cosa accadrà in futuro con la democrazia”, ha detto ancora Scholz, nel suo intervento, riferendosi ancora alle dichiarazioni del vicepresidente Usa JD Vance. “Non è opportuno che l’interferenza esterna a favore dell’AfD sia presa in considerazione”, ha affermato il cancelliere tedesco. Ieri il numero due di Trump aveva esortato i politici tedeschi a collaborare col partito di estrema destra per fermare gli arrivi di migranti.

