Il vicepresidente Usa: "In Europa la libertà di parola è in ritirata"

“Confidiamo in un accordo ragionevole tra l’Ucraina e la Russia”. Questo l’auspicio del vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera.

“Nel Regno Unito e in tutta Europa, la libertà di parola temo sia in ritirata” ha aggiunto Vance. “Mi capita di pensare che le vostre democrazie siano sostanzialmente meno fragili di quanto molti apparentemente temono. E credo davvero che permettere ai nostri cittadini di dire la loro opinione le renderà ancora più forti”, ha sottolineato ancora Vance aggiungendo che “non c’è sicurezza se avete paura delle voci, delle opinioni e delle coscienze che guidano il vostro stesso popolo…”. ” Se avete paura dei vostri stessi elettori, l’America non può fare nulla per voi”, ha detto ancora Vance, secondo cui “non si deve avere paura di accogliere l’opinione della gente, anche quando non si è d’accordo”.

Vance sull’immigrazione di massa

“Di tutte le sfide urgenti che le nazioni qui rappresentate devono affrontare, credo che non ci sia nulla di più urgente della migrazione di massa” ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti. Vance ha affermato in un’intervista al Wall Street Journal che i leader europei devono accogliere l’ascesa della politica anti-establishment, fermare l’immigrazione di massa e frenare le politiche progressiste. Vance ha detto che chiederà il ritorno dei valori tradizionali e la fine dell’immigrazione illegale e ha parlato di “questa paura che io e il presidente Trump abbiamo che i leader europei siano terrorizzati dal loro stesso popolo”. Il vicepresidente ha aggiunto di voler esortare i politici tedeschi a lavorare con tutti i partiti, compreso il partito di estrema destra e anti-immigrati Afd (Alternative für Deutschland).

Vance su attentato Monaco: “Quante volte deve capitare prima di cambio rotta?”

“È una storia terribile, ma l’abbiamo sentita fin troppo spesso in Europa e, sfortunatamente, fin troppo spesso negli Stati Uniti”. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, durante la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, facendo all’attacco avvenuto il giorno prima nella capitale bavarese, in cui un afghano si è lanciato in auto contro un gruppo di dimostranti. Lo schema è spesso simile, ha affermato Vance: “Un richiedente asilo, spesso un giovane sui 25 anni già noto alla polizia, guida un’auto in mezzo alla folla e distrugge una comunità. Quante volte dovremo subire queste terribili battute d’arresto prima di cambiare rotta?”.

