L’arrivo dei leader mondiali ed europei alla Conferenza sulla sicurezza che ha preso il via a Monaco di Baviera, il giorno dopo l’attentato in cui sono rimaste ferite 36 persone travolte da un’auto guidata da un richiedente asilo afghano. Tra gli altri, presenti anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Segretario Generale della NATO Mark Rutte. Al centro del tavolo il futuro dell’Ucraina, in un clima di forte preoccupazione e incertezza per la politica estera dell’amministrazione Trump.

