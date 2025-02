Non ci sono prove di una sua integrazione in un'organizzazione islamista. Non ci sarebbero complici

Il 24enne afghano fermato per esserci lanciato ieri sulla folla a Monaco di Baviera ha ammesso il crimine. Lo hanno comunicato le autorità di sicurezza in conferenza stampa. Il giovane ha ammesso di essersi lanciato deliberatamente con l’auto tra la folla. Secondo il procuratore capo, la sua dichiarazione fa pensare a un atto religioso.

“Oserei parlare di una motivazione islamista per il crimine”, ha spiegato il procuratore, aggiungendo che “non vi è alcuna prova di integrazione in un’organizzazione islamista”. Secondo le informazioni attuali, non ci sono né complici né altre persone coinvolte nell’attacco.

