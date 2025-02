Seul: "Corea del Nord ha inviato a Mosca 200 pezzi di artiglieria a lungo raggio"

In Ucraina “hanno terreni di enorme valore in termini di terre rare, petrolio e gas e altro. Voglio che i nostri soldi siano al sicuro, perché stiamo spendendo centinaia di miliardi di dollari. E potrebbero fare un accordo, potrebbero non farlo, potrebbero essere russi un giorno o potrebbero non essere russi un giorno, ma i nostri soldi sono lì e li voglio indietro”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un’intervista a Fox News.

“Ho detto loro che voglio l’equivalente in terre rare, circa 500 miliardi di dollari. E sostanzialmente hanno già accettato, quindi almeno non ci sentiamo stupidi. Ho detto loro che dobbiamo ottenere qualcosa, non possiamo continuare a pagare questi soldi”, ha aggiunto Trump.

Cremlino: “Parte significativa vuole essere russa o lo è già”

“Il fatto che una parte significativa dell’Ucraina voglia diventare la Russia, e che lo sia già, è un dato di fatto”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, commentando le affermazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il quale non ha escluso che un giorno l’Ucraina possa diventare russa. “Questo è un fatto che è accaduto sul campo: quattro nuove regioni russe. Persone che, nonostante molti pericoli, si sono messe in fila e hanno votato in un referendum per unirsi alla Federazione Russa: tutto ciò corrisponde in gran parte alle parole del Presidente Trump”, ha dichiarato Peskov.

Seul: “Kim ha inviato Mosca 200 pezzi di artiglieria a lungo raggio”

La Corea del Nord avrebbe inviato alla Russia circa 200 pezzi di artiglieria a lungo raggio ed è probabile che invierà altre truppe e armi a sostegno della guerra di Mosca contro l’Ucraina. Lo ha affermato il ministero della Difesa della Corea del Sud citato dall’agenzia Yonhap. L’agenzia di spionaggio sudcoreana ha stimato che la Corea del Nord abbia inviato circa 11mila soldati a supporto della Russia, di cui si ritiene che almeno 300 siano stati uccisi e circa 2.700 feriti.

