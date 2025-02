Il presidente ucraino in un'intervista: "Il congelamento del conflitto porterà ad una nuova aggressione"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato un’intervista all’emittente britannica ITV, poi ripresa dal Guardian, in cui è tornato a parlare dei negoziati con la Russia sottolineando l’importanza dell’intervento di Stati Uniti ed Unione europea. “Se avessi la certezza che America ed Europa non ci abbandoneranno, che ci sosterranno e forniranno garanzie di sicurezza, sarei pronto a negoziare in qualsiasi formato” di dialogo.

“Il congelamento del conflitto porterà a nuova aggressione, ancora e ancora. Chi allora vincerà premi e passerà alla storia come il vincitore? Nessuno. Sarebbe una sconfitta totale per tutti, sia per noi, il che è importante, che per Trump“, ha detto Zelensky.

Today is a big day for our region and for Europe as a whole. The Baltic states—good friends of Ukraine—have officially disconnected from Russia’s power grid. Their energy systems are now fully synchronized with the continental European network.

I congratulate to our… pic.twitter.com/zjve8M5bzi

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 9, 2025