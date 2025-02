Hamas parla di "mancato rispetto degli accordi" da parte del "nemico". Ben Gvri chiede di tornare alla guerra

Il portavoce di Hamas, Abu Obeida, ha annunciato che il gruppo palestinese rimanderà il rilascio degli ostaggi, come parte della seconda fase dell’accordo, “fino a nuovo avviso“.

Obeida ha affermato: “Nelle ultime tre settimane, la leadership della resistenza ha monitorato le violazioni del nemico e il mancato rispetto dei termini dell’accordo, dal ritardo nel ritorno degli sfollati nella Striscia di Gaza settentrionale, alle sparatorie e ai bombardamenti in varie aree della Striscia, fino alla mancata consegna di aiuti in tutte le loro forme come concordato, mentre la resistenza ha adempiuto a tutti i suoi obblighi”.

Pertanto il rilascio degli ostaggi, previsto per sabato, “è stato posticipato fino a nuovo avviso e finché l’occupazione non si impegnerà e non risarcirà retroattivamente le violazioni”, ha aggiunto il portavoce di Hamas, come riporta Ynet. Obeida, portavoce delle Brigate Qassam, ha aggiunto che la decisione di ritardare il rilascio degli ostaggi “rimarrà in vigore finché l’entità occupante non rispetterà gli obblighi passati e non risarcirà retroattivamente”. “Affermiamo il nostro impegno nei confronti dei termini dell’accordo finché l’occupazione vi aderirà”, ha concluso.

Katz: “Annuncio Hamas viola accordo, Idf in massima allerta”

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha commentato l’annuncio di Hamas di rinviare il rilascio degli ostaggi fino a nuovo avviso, affermando che “l’annuncio di Hamas è una totale violazione dell’accordo di cessate il fuoco e dell’accordo per il rilascio degli ostaggi”. Lo riporta Ynet. “Ho dato istruzioni all’esercito (Idf) di prepararsi al massimo livello di allerta per qualsiasi possibile scenario a Gaza e di proteggere le comunità”, ha aggiunto, “non permetteremo un ritorno alla realtà del 7 ottobre”.

Netanyahu sente i vertici della Difesa

Alla luce dell’annuncio di Hamas di sospendere il rilascio degli ostaggi, una fonte politica israeliana ha annunciato che “il primo ministro Benjamin Netanyahu sta attualmente tenendo delle consultazioni con i vertici della Difesa“. Lo riporta Ynet. Inoltre – viene spiegato – Netanyahu ha intenzione di anticipare a domani mattina la riunione del Gabinetto di sicurezza.

Ben Gvir: “Attaccare Gaza e tornare alla guerra”

L’annuncio di Hamas di voler rinviare il prossimo rilascio degli ostaggi “dovrebbe avere una risposta concreta: un massiccio attacco di fuoco su Gaza, dall’aria e da terra, insieme al blocco totale degli aiuti umanitari alla Striscia, tra cui elettricità, carburante e acqua, e al bombardamento dei pacchi di aiuti già giunti e che si trovano nelle mani di Hamas a Gaza”. È quanto scrive in un post sul social X l’ex ministro della Sicurezza nazionale israeliano di estrema destra Itamar Ben Gvir. “Dobbiamo tornare alla guerra e distruggere!”, ha aggiunto.

I rilasci dopo il cessate il fuoco

Le parti hanno effettuato cinque scambi da quando il cessate il fuoco è entrato in vigore il mese scorso, liberando 21 ostaggi e oltre 730 detenuti palestinesi. Il prossimo scambio era previsto per sabato, con il rilascio di tre ostaggi israeliani in cambio di centinaia di prigionieri palestinesi. Israele e Hamas sono nel mezzo di un cessate il fuoco di sei settimane durante il quale Hamas sta rilasciando decine di ostaggi catturati nell’attacco del 7 ottobre 2023 in cambio di quasi 2.000 prigionieri palestinesi.

Netanyahu: “Da Trump visione rivoluzionaria”

“Il presidente Trump ha presentato una visione nuova e rivoluzionaria per il giorno dopo Hamas. Dopo un periodo difficile, siamo d’accordo con l’amministrazione statunitense su tutti gli obiettivi della guerra”. Lo ha affermato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nel corso di un intervento alla Knesset. Lo riporta Haaretz. Netanyahu ha definito il suo incontro con Trump come “il più importante mai avuto con un presidente americano”.

Hamas: “Israele farà fallire accordo”

Una fonte palestinese ha dichiarato al canale di informazione libanese Al Mayadeen che Hamas ritiene che Israele stia pianificando di ostacolare la seconda fase dell’accordo di sequestro degli ostaggi e di cessate il fuoco. La fonte ha aggiunto che Hamas ritiene che Israele faccia “molto affidamento” sulle nuove proposte del presidente Donald Trump affinché gli Stati Uniti prendano il controllo di Gaza.

