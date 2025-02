Ali, oggi 82enne, è stato denunciato da 3 ex dipendenti di Harrods

Tre ex dipendenti di Harrods hanno accusato il fratello del defunto Mohamed Al Fayed, Ali Fayed, di averle aggredite sessualmente mentre lavoravano per il grande magazzino britannico. Lo hanno raccontato per la prima volta alla Bbc.

Le accuse

Parlando pubblicamente per la prima volta, le donne hanno raccontato che l’82enne, le aggredì negli anni ’90, quando lui e i suoi fratelli, Mohamed e Salah, erano proprietari e gestori di Harrods. Le presunte aggressioni sessuali sono avvenute a Londra, in Scozia, in Svizzera e negli Stati Uniti. Tutte e tre le donne hanno ricordato che prima delle presunte aggressioni di Ali Fayed, erano state abusate sessualmente anche dal fratello maggiore Mohamed Al Fayed, contro di cui sono state mosse accuse di abusi da 111 donne.

La risposta del portavoce di Fayed

Un portavoce del signor Fayed, che vive negli Stati Uniti, ha dichiarato che l’uomo d’affari “non sarà usato come capro espiatorio“, che “nega inequivocabilmente tutte le accuse di illecito” e che “gli incidenti semplicemente non hanno mai avuto luogo”.

